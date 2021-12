GDDKiA: błoto pośniegowe i opady utrudniają jazdę kierowcom

Przed błotem pośniegowym w woj. małopolskim i łódzkim oraz opadami śniegu i śniegu z deszczem na terenie województw: podlaskiego, śląskiego, małopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego - ostrzega w sobotę GDDKiA, apelując do kierowców o ostrożną jazdę.

Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z sobotniego popołudnia, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. A na trasach podległych dyrekcji pracuje 451 pojazdów do zimowego utrzymania.

Jak podała GDDKiA, warunki pogodowe mają wpływ na warunki jazdy w niektórych regionach kraju: błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje na terenie województwa małopolskiego w południowej jego części oraz łódzkiego, również w południowej części.

Z kolei, opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie województw: podlaskiego, śląskiego, małopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w tych rejonach.

Według Dyrekcji, po południu i wieczorem będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe jedynie na krańcach południowych duże, a na północy duże z większym przejaśnieniami. Na północy i południu przewidywane są przelotne opady śniegu. W Karpatach i w rejonach podgórskich Karpat oraz na Pomorzu prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 6-8 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na wschodzie i w kotlinach sudeckich do -1 st. C na południu i 0 st. C, 1 st. C miejscami nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu po południu dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich i północnych.