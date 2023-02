GDDKiA: deszcz i mżawka oraz wiatr mogą utrudniać jazdę kierowcom

Deszcz oraz mżawka mogą utrudniać jazdę kierowcom - poinformowała w sobotę wieczorem GDDKiA. Dodała też, że na terenie całego kraju występuje silny i porywisty wiatr.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Natomiast deszcz i mżawka występują na terenie województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

"Na terenie całego kraju występuje silny i porywisty wiatr" - podała GDDKiA. W związku z tym zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

GDDKiA poinformowała również, że w nocy będzie zachmurzenie duże i całkowite, a na północy okresami wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północnym wschodzie z kolei pojawią się miejscami słabe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na zachodzie i południu opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów wyniesie do 12 mm. W górach natomiast należy się spodziewać opadów śniegu. Wysoko w górach miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to około 10 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C, 0 st. C na północy, około 2 st. C nad morzem i 1 st. C w centrum, do 5 st. C na południu, a w rejonach podgórskich 2 st. C. Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny w porywach do 60 km/h, a na południu kraju przejściowo silny do 45 km/h w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć do 120 km/h, a w Karpatach do 90 km/h. Wysoko w górach miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.