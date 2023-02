GDDKiA: deszcz oraz mżawka mogą utrudnić jazdę kierowcom

Deszcz oraz mżawka mogą utrudnić jazdę kierowcom - ostrzegła w niedzielę po południu GDDKiA. Dodała, że na terenie całego kraju występuje silny i porywisty wiatr.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na sieci dróg krajowych pracują 3 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania.

Przekazała też, że deszcz lub mżawka występują na terenie całego kraju z wyjątkiem województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. W całej Polsce wieje też silny i porywisty wiatr.

GDDKiA przekazał, że w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią też opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, głównie na zachodzie i południu kraju. Pod koniec dnia w rejonach podgórskich i w górach pojawią się z kolei opady śniegu z deszczem i śniegu. Na południu i zachodzie prognozowana suma opadów wyniesie do 15 mm. W górach miejscami spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 5 st. C w centrum do 7 st. C na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich od 4s t. C do 6 st. C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-zachodni. W górach porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h. Wysoko w górach miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.