GDDKiA: lokalna śliskość, opady śniegu i deszczu mogą utrudniać jazdę

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 244 pojazdów do zimowego utrzymania - przekazała w niedzielę po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcom mogą utrudniać jazdę m.in. lokalna śliskość, opady śniegu oraz przelotne opady deszczu.

GDDKiA w komunikacie przesłanym w niedzielę do PAP wskazała, że lokalna śliskość występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na dk 65 odc. Ełk - gr. Państwa, dk 16 odc. Olsztyn - Barczewo oraz woj. małopolskiego na dk 47 odc. Rabka Zdrój - gr. Państwa, dk 7 odc. Rabka Zdrój - gr, Państwa, dk 49 odc. Nowy Targ - gr. Państwa, dk 75 odc. Nowy Sącz - gr. Państwa, dk 28 odc. Mszana Dolna - Limanowa.

Z kolei przelotne opady deszczu bądź mżawki występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa lubuskiego.

"Opady śniegu lub śniegu z deszczem występują na terenie województwa podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko - mazurskiego, opolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, dolnośląskiego" - podała GDDKiA.

Drogowcy dodali, że mgła natomiast może utrudniać jazdę kierowcom na terenie województwa lubuskiego.

GDDKiA zaapelowało też do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W niedzielę po południu i wieczorem zachmurzenie w Polsce będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz w rejonach podgórskich i w górach śniegu. Podczas opadów śniegu widzialność ograniczona do 500 m. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm, w górach o 10 cm. Na północnym wschodzie lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C w centrum i na zachodzie oraz 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. W rejonach podgórskich Karpat około 0 st. C. Wiatr dość silny i silny, do 50 km/h, nad morzem także bardzo silny, do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, a nad morzem do 120 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 180 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza w górach i na północnym wschodzie kraju.