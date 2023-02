GDDKiA: mgła może utrudniać jazdę kierowcom

Mgła może utrudniać jazdę kierowcom - ostrzegła w czwartek GDDKiA. Na sieci dróg krajowych pracują 39 pojazdy do zimowego utrzymania - dodała.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Natomiast mgła występuje na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa podlaskiego.

GDDKiA przekazała także, że po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół będzie małe i umiarkowane, a jedynie na północnym-wschodzie zachmurzenie będzie duże i tam możliwe są też opady mżawki. Z kolei po południu na zachodzie i północnym zachodzie wystąpi wzrost zachmurzenia do dużego i tam też miejscami należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie, około 7 st. C w centrum, do 11 st. C lokalnie na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wysoko w Sudetach w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.