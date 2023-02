GDDKiA: Mgły i mżawka utrudniają jazdę kierowcom

Mgły i mżawka utrudniają jazdę kierowcom w części województw. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne – poinformowała w porannym komunikacie w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Mżawka występuje jedynie w woj. warmińsko-mazurskim. Mgły mogą utrudniać widzialność w województwach śląskim, świętokrzyskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim i w lubuskim.

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 200 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA poinformowała, że w dzień na wschodzie będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami mżawki, gdzieniegdzie także marznącej i powodującej gołoledź, i słabego śniegu. Na zachodzie kraju, po ustąpieniu porannych mgieł ograniczających widzialność do 300 metrów, zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 7 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, tylko nad morzem i Pomorzu umiarkowany, z kierunków południowych.