GDDKiA: mgły, opady i błoto pośniegowe utrudniają jazdę kierowcom

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. W wielu województwach jazdę utrudniają opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a także mgła i błoto pośniegowe. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracują na nich 203 pojazdy do zimowego utrzymania.

Błoto pośniegowe utrudnia jazdę na terenie województwa wielkopolskiego na S5 odc. Poznań - gr. woj. kujawsko-pomorskiego.

W województwie pomorskim kierowcy muszą uważać na opady deszczu, a śnieg lub śnieg z deszczem występują na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Mgła utrudnia jazdę w województwie zachodniopomorskim.

IMGW prognozuje po południu i wieczorem zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północnym zachodzie i zachodzie. Na południowym wschodzie opady deszczu, poza tym opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach i na Podhalu opady śniegu. Lokalnie na północnym wschodzie oraz w Wielkopolsce może spaść około 5 cm mokrego śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. C na północnym zachodzie i zachodzie do 3 st. C w centrum kraju i 9 st. C na Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, do 60 km/h, z kierunków zmieniających się. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 90 km/h, lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.