GDDKiA: Mgły, śnieg, deszcz i błoto pośniegowe utrudniają jazdę kierowcom

Mgły, deszcz i błoto pośniegowe utrudniają jazdę kierowcom we wtorkowy poranek. Jednak wszystkie drogi krajowe są przejezdne – poinformowała GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzegła w porannym komunikacie przed mgłami, które występują w województwach: Mgła występuje na terenie województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

Deszcz pada w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, opolskim, podkarpackim i dolnośląskim.

Śnieg i śnieg z deszczem utrudnia jazdę na drogach Śląska i Małopolski, a zalegający śnieg na dk 47 na odc. Nowy Targ-Zakopane.

GDDKiA poinformowała, że w dzień będzie zachmurzenie duże, na zachodzie okresami umiarkowane. W północno-zachodniej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju opady deszczu, na krańcach wschodnich przejściowo możliwy też deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Karpatach opady śniegu. Prognozowana suma opadów na południu Małopolski do 20 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich o 5 cm do 10 cm, wysoko w górach o 20 cm.

Na zachodzie początkowo możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 1 st. C, 2 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 7 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, na wschodzie południowo-wschodni, na pozostałym obszarze przeważnie z kierunków zachodnich.

W górach wiatr w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.