GDDKiA: na A1 trwa transport elementów maszyny, która wydrąży tunel na S19

Trwa przejazd pojazdu, transportującego elementy maszyny, która wydrąży tunel na S19, oraz kolumny pojazdów zabezpieczających autostradą A1 w województwie śląskim w kierunku Łodzi - podaje w nocy z poniedziałku na wtorek GDDKiA i zaleca pojazdom jadącym w kierunku Łodzi korzystanie z dróg alternatywnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi ostrzega o dużych utrudnieniach podczas przejazdu konwoju, który ruszył w trasę na odcinku MOP Woźniki - granica woj. śląskiego w poniedziałek późnym wieczorem. Transportowane są elementy potężnej maszyny, która służy do drążenia tuneli.

GDDKiA zaleca podróżującym autostradą A1 przez najbliższe dwie noce (14-15 i 15-16 listopada) wybranie innej trasy przejazdu i omijanie A1. Podkreśla, że w tym czasie nie będzie możliwości wyprzedzania konwoju.

Jak informowała w czwartek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, transport tak dużych elementów to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, przygotowywane od wielu miesięcy przez wyspecjalizowane firmy.

Maszyna TBM będzie wykorzystana do drążenia tunelu, który powstanie na odcinku drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. Fragment ten realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r.

Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.

W ramach inwestycji oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.