GDDKiA: na drogach prawie 1500 pojazdów do zimowego utrzymania, opady mogą utrudniać jazdę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła w piątek wieczorem przed opadami śniegu i śniegu z deszczem, które występują w całym kraju i mogą utrudnić jazdę. Na drogach krajowych pracuje prawie półtora tysiąca pojazdów do zimowego utrzymania. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

GDDKiA przekazała, że opady śniegu, śniegu z deszczem występują na terenie całego kraju. Na sieci dróg krajowych pracuje 1491 pojazdów do zimowego utrzymania.

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed błotem pośniegowym, który występuje na terenie województwa pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego na S1 odc. Milówka - granica państwa oraz łódzkiego na dk 91 odc. Radomsko - Piotrków Trybunalski.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W nocy w Polsce zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na północy i północnym zachodzie kraju. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie i południu początkowo także deszczu. Nad morzem możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na południu kraju od 10 mm do 20 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie w centrum około 5 cm, na południowym wschodzie i w Sudetach 6-10 cm, a w Karpatach od 10 cm do 20 cm. Okresami podczas opadów śniegu widzialność może być ograniczona do 300 m. Temperatura minimalna od -5 st. C na północy, około -2 st. C w centrum, do 2 st. C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat około -6 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C w trakcie i po opadach będzie powodować oblodzenie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Na zachodnim wybrzeżu i południu województwa dolnośląskiego porywy wiatru do 80-90 km/h, na zachodzie i południu kraju do 75 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. W górach porywy do 90 km/h, w Sudetach początkowo do 150 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.