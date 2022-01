GDDKiA: na nowym odcinku S7 kierowcy jadą pod prąd; wprowadzono zmiany

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformował, że na udostępnionym ostatnio odcinku S7 między Mławą a Pawłowem, zwłaszcza w nocy, kierowcy wjeżdżają pod prąd w miejscu, gdzie z drogi zbiorczej wjeżdża się na odcinek drogi dwujezdniowej. W związku z tym drogowcy zmienili oznakowanie w tym miejscu.

Rzecznik prasowy olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki poinformował, że w miejscu, gdzie kierowcy jadący w stronę Gdańska wjeżdżali pod prąd trafiając na jezdnię w stronę Warszawy, wprowadzono już zmiany. Drogowcy uzgodnili je z policją.

"Miejsce zjazdu z drogi serwisowej dodatkowo oznakowaliśmy" - podał Głębocki i wskazał, że ustawiono m.in. znak nakazujący kierowcom jazdę z prawej strony znaku oraz ustawiono drogową lampę błyskową, która - zwłaszcza w nocy - ma zwrócić uwagę kierowców na wybór właściwego pasa jezdni.

"Poza tym zostanie odnowione oznakowanie poziome oraz utwardzenie rozjeżdżonych poboczy. Dodatkowo, żeby wyegzekwować od kierowców przestrzeganie nowej organizacji ruchu na połączeniu drogi serwisowej z nowo zbudowaną jezdnia zostanie poszerzona" - podał Głębocki.

Z obserwacji GDDKiA w Olsztynie wynika, że kierowcy mylili się zwłaszcza w nocy. Wjeżdżając na nie swój pas jezdni powodowali znaczne niebezpieczeństwo, ponieważ na nowo oddanym do użytku odcinku S7 między Mławą, a Pawłowem pasy jezdni są oddzielone pasem zieleni i barierami.

GDDKiA w Olsztynie podkreśliła, że udostępniony do ruchu odcinki S7 to ciągle plac budowy. "Obowiązuje na nich tymczasowa organizacja ruchu. Na odcinkach dwujezdniowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h oraz 60 km/h na jednojezdniowych. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu" - podał Głębocki.

Odcinek S7 między Mławą, a Pawłowem ma 50 km długości.