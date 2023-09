GDDKiA: od otwarcia tunelu POW przejechało nim ok. 45 mln samochodów

Od otwarcia tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy pod Ursynowem przejechało nim około 45 milionów samochodów w obu kierunkach - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska. Dodała, że od otwarcia nie doszło w tunelu do żadnego wypadku.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska przekazała PAP dane dotyczące ilości samochodów, które przejechały przez tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. "Od otwarcia, czyli od grudnia 2021 r. przez tunel przejechało ok. 45 mln pojazdów w obu kierunkach" - poinformowała Tarnowska.

Według danych GDDKiA w zeszłym roku tunelem przejechało ponad 25 miliona samochodów, z czego prawie 13 milionów w kierunku Poznania, a ponad 12,1 miliona w kierunku Terespolu.

Z kolei od początku tego roku do końca sierpnia z tunelu skorzystało już ponad 19,7 miliona kierowców. Ponad 10,3 miliona jechało w kierunku Poznania, a ponad 9,4 miliona w kierunku Terespolu.

"To również bezpieczna trasa, o czym świadczy brak wypadków" - dodała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

22 grudnia 2021 r. kierowcy po raz pierwszy wjechali na ok. 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska. Rok później udostępniono do ruchu kolejne ok. 4,5 kilometra S2 z tunelem pod Ursynowem. "Droga ekspresowa S2 usprawniła wyjazd ze stolicy w kierunku Siedlec i Lublina, połączyła także autostradę A2 po zachodniej i wschodniej stronie Warszawy" - zaznaczyła Tarnowska.

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska - Lubelska była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wyniosło ok. 1,7 mld zł.