GDDKiA: opady i błoto pośniegowe utrudniają jazdę kierowcom

Opady śniegu, śniegu z deszczem, deszczu i mżawka utrudniają jazdę kierowcom w ośmiu województwach. Z kolei błoto pośniegowe wpływa na jazdę w województwie dolnośląskim. Wszystkie drogi są przejezdne, pracuje na nich 87 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Błoto pośniegowe na terenie województwa dolnośląskiego szczególnie dotkliwe jest dla kierowców jadących drogą dk 3 na odcinku Jelenia Góra - Jakuszyce.

Opady śniegu, śniegu z deszczem występują na terenie województwa podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Z kolei deszcz i mżawka utrudniają jazdę w województwie podkarpackim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wieczorem zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południu także śniegu. Możliwe burze. W rejonach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. C na wschodzie do 6 st. C na zachodzie; chłodniej w dolinach karpackich około -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, jedynie nad morzem okresami silny do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni, będzie miejscami powodował zawieje śnieżne. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.