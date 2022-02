GDDKiA: opady śniegu na wschodzie, południu i północy utrudniają jazdę

Opady śniegu oraz błoto pośniegowe mogą utrudniać jazdę kierowcom w województwach wschodnich, południowych i na północy kraju – podała we wtorek rano GDDKiA.

Padający śnieg może przeszkadzać kierowcom na drogach województw: dolnośląskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego i małopolskiego.

Szczególnie należy uważać na drogach woj. warmińsko-mazurskiego. Na dk 16 na odcinku Orzysz - granica województwa, na dk 65 na odcinku Ełk - Gołdap, oraz na dk 63 na odcinku Orzysz - granica państwa zalega błoto pośniegowe.

Opady deszczu, mżawki występują na terenie całego kraju.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w dzień będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i Pomorzu deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Prognozowany jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach od 3 cm do 8 cm.

Temperatura maksymalna od 1 do 6 st. C; w obszarach podgórskich Karpat około 0 st. C.

Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem i w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.