GDDKiA: opady śniegu z deszczem i mżawki oraz mgła mogą utrudniać jazdę kierowcom

Opady śniegu z deszczem i mżawki oraz mgła mogą utrudniać jazdę kierowcą - ostrzegła w poniedziałek rano GDDKiA. Poinformowała jednocześnie, że na sieci dróg krajowych pracuje 413 pojazdów do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 413 pojazdów do zimowego utrzymania.

Podała również, że opady śniegu z deszczem i mżawki występują na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa podlaskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubuskiego.

Natomiast mgła występuje na terenie województwa małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

GDDKIA przekazała, że w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite, a na północy będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jedynie w górach będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Gdzieniegdzie wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem, deszczu oraz mżawki, a lokalnie na Warmii, w Kotlinie Kłodzkiej oraz Sudetach opady śniegu. Rano lokalnie na południu oraz wschodzie wystąpią opady marznącej mżawki powodującej gołoledź, a gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie i w dolinach górskich, około 1 st. C w centrum do 4 st. C na Zamojszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.