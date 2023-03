GDDKiA ostrzega kierowców przed mgłą w trzech województwach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła w środę rano przed mgłą, która występuje w trzech województwach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w środę, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na ich sieci pracuje 206 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA wskazała, że mgła występuje w województwie małopolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim.

GDDKiA zaapelowała też do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w tych rejonach.

W środę w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu okresami duże i tam miejscami słabe opady śniegu. Pod koniec dnia również na północy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, na północnym wschodzie możliwe opady słabego deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od -1 st. C, 1 st. C na wschodzie, około 3 st. C w centrum do 4 st. C, 5 st. C na zachodzie. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około -3°C. Wiatr będzie słaby, na północy zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków północnych.