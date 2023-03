GDDKiA ostrzega kierowców przed mżawką, opadami śniegu i mgłą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w poniedziałek rano ostrzegła kierowców przed mżawką lub deszczem, opadami śniegu i deszczu ze śniegiem oraz mgłą, które mogą utrudniać jazdę.

GDDKiA przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 94 pojazdy do zimowego utrzymania.

Dyrekcja poinformowała, że mżawka lub deszcz występuje w województwie śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, dolnośląskim i lubuskim.

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim.

Natomiast mgła może utrudniać jazdę w woj. śląskim i lubelskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami krupy śnieżnej. Na wschodzie i południowym wschodzie, okresami opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów na wschodzie i południu od 10 mm do 25 mm. W regionach podgórskich i górskich, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, wysoko w Karpatach od 10 cm do 20 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st. C do 7 st. C, chłodniej miejscami na północy i w rejonach górskich, tam 1 st. C, 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na południu do 70 km/h, północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.