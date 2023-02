GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu

GDDKiA ostrzega kierowców przed utrudnieniami spowodowanymi opadami śniegu, które występują w województwie małopolskim i podkarpackim. Informuje też, że na drogach krajowych pracuje 80 pojazdów do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w poniedziałek po południu, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Natomiast opady śniegu występują na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.

W związku z tym GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej regionach.

Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na południowym wschodzie, około -2 st. C w centrum do 2 st. C nad morzem, a w rejonach podgórskich Karpat od -8 st. C do -5 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny, a nad morzem umiarkowany z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr może być porywisty.