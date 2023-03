GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu, deszczu i błotem pośniegowym

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wtorek wieczorem ostrzegła kierowców przed opadami śniegu, deszczu i błotem pośniegowym, które mogą utrudniać jazdę.

GDDKiA przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 248 pojazdów do zimowego utrzymania.

Dyrekcja poinformowała, że opady śniegu występują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Z kolei opady deszczu mogą utrudniać jazdę w woj. podlaskim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim, mazowieckim oraz dolnośląskim.

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed błotem pośniegowym, które występuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na DK 55 (odc. Dusocin - Stolno), DK 25 (odc. Bydgoszcz - Nowa Wieś), DK 56 (odc. Trzeciewiec - Koronowo) oraz DK 16 (odc. Grudziądz - Nowe Jankowice).

Błoto pośniegowe występuje również w woj. warmińsko-mazurskim na DK 59 (odc. Mrągowo - Giżycko), DK 63 (odc. Giżycko - Rudziszki), DK 65 (odc. Ełk - Gołdap), DK 51 (odc. Olsztyn - Molwity), DK 53 (odc. Olsztyn - Pasym), S7 (odc. Olsztynek - Nidzica) oraz na (odc. Ostróda - Pasłęk), DK 16 (odc. Ostróda - Grudziądz) i DK 15 (odc. Ostróda - Nowe Miasto Lubawskie).

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W nocy w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południu kraju głównie opady deszczu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm.

Temperatura minimalna od -5 st. C na Pomorzu do -1 st. C w centrum kraju i 2 st. C na Roztoczu i Podkarpaciu. Wiatr na południu kraju słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 55 km/h, w pozostałej części kraju wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, w głębi kraju w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy do 90 km/h, w Sudetach do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.