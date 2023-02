GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu, deszczu, mżawki; lokalnie ślisko na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w sobotę wieczorem ostrzega kierowców przed lokalną śliskością, opadami śniegu i śniegu z deszczem oraz deszczem i mżawką, które mogą utrudniać jazdę.

GDDKiA przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 400 pojazdów do zimowego utrzymania.

Dyrekcja poinformowała, że lokalna śliskość występuje na terenie województwa pomorskiego na DK 16 (odc. Mrągowo - Ełk), DK 63 (odc. Pisz - Rudziszki), DK 55 (odc. Mrągowo - Giżycko), DK 65 (odc. Olecko - Gołdap), woj. dolnośląskiego na DK 3 (odc. Jelenia Góra - Jakuszyce) oraz woj. podlaskiego na DK 63 (odc. Zambrów - Łomża).

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed opadami śniegu i śniegu z deszczem, które występują w całym kraju z wyłączeniem województwa kujawsko-pomorskiego.

Natomiast opadów deszczu i mżawki należy się spodziewać na obszarze całego kraju z wyłączeniem województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

GDDKiA apeluje również do kierowców o ostrożną jazdę.

W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, na Mazowszu i południowym wschodzie kraju miejscami deszczu ze śniegiem. W Karpatach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 8 cm oraz o około 5 cm na północnym zachodzie. Temperatura minimalna -4 st. C, -5 st. C na terenach podgórskich oraz północnym wschodzie kraju do 0 st. C nad morzem i lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem przeważnie dość silny, porywisty, północny i północno-zachodni, na południowym wschodzie okresami zachodni. Porywy wiatru w Sudetach osiągną 80 km/h, nad morzem do 70 km/h. Silny i porywisty wiatr wraz z opadami śniegu miejscami powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.