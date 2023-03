GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu i deszczu oraz błotem pośniegowym

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła kierowców przed opadami śniegu, deszczu oraz błotem pośniegowym, które mogą utrudniać jazdę.

GDDKiA przekazała, że we wtorek rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 773 pojazdy do zimowego utrzymania.

Dyrekcja poinformowała, że opady śniegu występują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed błotem pośniegowym, które występuje w woj. pomorskim na DK 91 (odc. Gdańsk - Pieniążkowo), DK 55 (odc. Dybowo - Gardeja), DK 22 (odc. Rusocin - Stare Pole), DK 90 (odc. Rakowiec - Mareza); woj. warmińsko-mazurskim na S22 (odc. Elbląg - Grzechotki) i DK 54 (odc. w. Braniewo Południe - gr. Państwa); woj. wielkopolskim na DK 11/S11 (odc. Jaryszki - Nowe Miasto nad Wartą), DK 15 (odc. Miąskowo - Września); woj lubuskim na A18 (odc. Olszyna - gr. z woj. dolnośląskim) oraz w woj. dolnośląskim na DK 3 (odc. Jelenia Góra - Jakuszyce), DK 33 (odc. Kłodzko - Boboszów) i DK 8 (odc. Kłodzko - Kudowa-Zdrój).

Natomiast opady deszczu mogą utrudniać jazdę w woj. świętokrzyskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 5 cm do 10 cm.

Temperatura maksymalna od 2 st. C do 6 st. C, chłodniej miejscami na północy i w Sudetach od -1 st. C do 1 st. C oraz w rejonach podgórskich Karpat od -3 st. C do 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, wysoko w Karpatach do 80 km/h, w Sudetach początkowo do 110 km/h, północno-zachodni. Wiatr okresami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.