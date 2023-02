GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu i lokalną śliskością

Przed opadami śniegu i lokalną śliskością, które mogą utrudnić jazdę, ostrzega kierowców w niedzielę wieczorem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 308 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że lokalna śliskość występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na DK 16 (odcinek Orzysz - Ełk), DK 63 (odc. Orzysz - Pisz), S7 (odc. Miłomłyn - gr. woj. pomorskiego), S22 (w granicach województwa), DK 54 (w granicach województwa) oraz w woj. dolnośląskim na DK 3 (odc. Jelenia Góra - Jakuszyce).

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed opadami śniegu i śniegu z deszczem w woj. pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim, małopolskim i dolnośląskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W nocy w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu, lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 m. Na drogach miejscami ślisko. Temperatura minimalna przeważnie od -7 st. C do -3 st. C. Na Kaszubach i w dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do -8 st. C, najcieplej nad samym morzem około 0 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W Sudetach dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, północno-wschodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.