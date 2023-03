GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu lub śniegu z deszczem

Opady śniegu lub śniegu z deszczem mogą utrudniać jazdę kierowcom - ostrzegła w poniedziałek po południu GDDKiA. Dodała, że na sieci dróg krajowych pracuje 262 pojazdów do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Opady śniegu lub śniegu z deszczem występują na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego.

GDDKiA podała, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu, a na południowym zachodzie również deszczu ze śniegiem. Miejscami należy się też spodziewać oblodzenia nawierzchni dróg i chodników. Na Podlasiu prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -6 st. C miejscami na północy, około -4 st. C w centrum, do -1 st. C, -2 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby, na zachodzie wzrastający do umiarkowanego, nad morzem do dość silnego, na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h.