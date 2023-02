GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu na południu kraju

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła w poniedziałek wieczorem przed opadami śniegu, które występują w województwie małopolskim, podkarpackim i dolnośląskim.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformuje w poniedziałek, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na ich sieci pracuje 106 pojazdów do zimowego utrzymania. GDDKiA wskazała, że warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w województwie małopolskim, podkarpackim i dolnośląskim, gdzie występują opady śniegu.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Dyrekcja poinformowała, że w nocy na północy kraju będzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami w południowej połowie kraju słabe opady śniegu. Temperatura minimalna na północy oraz w kotlinach górskich od -9 do -6 st. C, lokalnie spadki temperatury do -12 st. C w kotlinach karpackich i -10 st. C na północy; na pozostałym obszarze od -6 do -3 st. C, tylko nad morzem około -1 st. C. Wiatr słaby, na południu północno-wschodni i wschodni, na pozostałym obszarze zmienny.