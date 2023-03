GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu, śniegu z deszczem i mżawką; lokalnie może być ślisko

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega kierowców przed opadami śniegu, śniegu z deszczem, mżawką i przed lokalną śliskością, które mogą utrudniać jazdę.

GDDKiA przekazała w niedzielę wieczorem, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 75 pojazdów do zimowego utrzymania.

Dyrekcja poinformowała, że lokalna śliskość występuje w województwie warmińsko-mazurskim na DK51 (odc. Lidzbark Warmiński-Bezledy).

Drogowcy ostrzegają też przed opadami śniegu i śniegu z deszczem, które występują w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim.

Z kolei mżawka i przelotny deszcz mogą utrudniać jazdę w woj. zachodniopomorskim, dolnośląskim i w lubuskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W nocy w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie początkowo z rozpogodzeniami. Postępujące z zachodu na wschód opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo na Pomorzu, w centrum i na wschodzie również marznący, powodujący gołoledź. Lokalnie na zachodzie mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od minus 7 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie, występująca przeważnie w pierwszej połowie nocy, później wzrost temperatury.

Wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach południowych miejscami dość silny, w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich Karpat do 65 km/h, Bieszczad do 70 km/h, z kierunków południowych, jedynie początkowo na wschodzie, zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 75 km/h, a na szczytach Sudetów do 120 km/h.