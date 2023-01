GDDKiA ostrzega kierowców przed przelotnymi opadami deszczu, mżawką i mgłą

Mżawka bądź przelotne opady deszczu lub mgły mogą utrudnić jazdę kierowcom - ostrzegła w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że na sieci dróg krajowych pracuje 21 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA podała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Natomiast mżawka bądź przelotne opady deszczu występują na terenie województw podlaskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego.

Natomiast mgła może utrudniać podróżowanie w województwie śląskim.

GDDKiA poinformowała też, że po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie wystąpi zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na Pomorzu prognozowana suma opadów wyniesie do ok. 15 mm. W pozostałej części kraju początkowo będzie pogodnie, a z upływem czasu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu, a na Suwalszczyźnie także opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Do wieczora na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 7 stopni Celsjusza w centrum, do 10 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy wzrastający do dość silnego, na wybrzeżu i Pomorzu także silny, do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 70 km/h, w głębi kraju do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Tatrach porywy wiatru osiągną do 90 km/h, w Sudetach do 140 km/h, miejscami wystąpią też zawieje śnieżne.