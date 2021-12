GDDKiA ostrzega przed błotem pośniegowym, śliską nawierzchnią i mgłą

Błoto pośniegowe, a lokalnie śliskie nawierzchnia występują na drogach w województwie dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim, zaś w województwach świętokrzyskim, łódzkim i dolnośląskim kierowcy mogą spodziewać się mgły - ostrzegła w sobotę wieczorem GDDKiA.

Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z sobotniego wieczora, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. A na trasach podległych dyrekcji pracują 203 pojazdy do zimowego utrzymania.

Jak podała GDDKiA, warunki pogodowe mają wpływ na warunki jazdy w niektórych regionach kraju: błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje na terenie województwa dolnośląskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Z kolei mgła w województwie świętokrzyskim, łódzkim i dolnośląskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w tych rejonach.

Według Dyrekcji, w nocy na krańcach północnych i południowych będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i słabe, przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W kotlinach sudeckich miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -20 st. C na północnym zachodzie i w kotlinach Karpackich, około -13 st. C w centrum do -4 st. C w strefie nadmorskiej. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni.