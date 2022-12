GDDKiA ostrzega przed błotem pośniegowymi i opadami śniegu

GDDKiA ostrzegła kierowców przed błotem pośniegowymi i opadami śniegu, które mogą utrudnić jazdę. W komunikacie przekazanym PAP w poniedziałek wieczorem poinformowała, że na drogach krajowych pracuje 1155 pojazdów do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 1155 pojazdów do zimowego utrzymania.

Zarazem przestrzegła przed złymi warunkami spowodowanymi przez błoto pośniegowe. Szczególnie występuje ono w woj. podlaskim na dk 16, dk 8 odc. Augustów - granica państwa; w północnej części województwa śląskiego w z wyłączeniem A1 oraz na dk 81 odc. Strumień - Skoczów, dk 52 odc. Bielsko-Biała - gr.; na terenie całego województwa małopolskiego z wyłączeniem A4 oraz dróg zlokalizowanych na południowych krańcach województwa; na Lubelszczyźnie, w Łódzkim na dk 60 odc. Łęczyca - Kutno, na S8 odc. Łask - Wieluń.

Błoto pośniegowe utrudnia prowadzenie pojazdów także w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz na dk 16 odc. Orzysz - gr. woj. podlaskiego, dk 65 odc. Gołdap - gr. woj. podlaskiego, dk 63 odc. Orzysz - Pisz; w północno-zachodniej części woj. podkarpackiego oraz na dk 28 odc. Przemyśl - Rymanów, dk 84 odc. Sanok - granica państwa. Na Dolnym Śląsku błoto pośniegowe zalega na dk 3 odc. Jelenia Góra - granica państwa.

Natomiast opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa lubuskiego.

GDDKiA przekazała, że w nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami śniegu. Na Pomorzu i Warmii opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm na Mazurach i lokalnie na Pomorzu Wschodnim.

Temperatura minimalna od -7st. C na Suwalszczyźnie, około -4 st. C w centrum i na wschodzie, do 1 st. C na Wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich od -11 st. C do -9 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny i tam w porywach do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h. Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie i w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.