GDDKiA ostrzega przed mgłą i lokalną śliskością

Przed lokalną śliskością i mgłą, które mogą utrudnić jazdę, ostrzega kierowców GDDKiA. W czwartek na drogach krajowych pracują 323 pojazdy do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 323 pojazdy do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że lokalna śliskość występuje na terenie województwa mazowieckiego na dk 62 odc. Czerwińsk nad Wisłą - Serock, dk 61 odc. Serock - Jabłonna, a także dk 7 odc. Warszawa - Kazuń Nowy oraz S8 odc. Nadma - Niegów.

Dodatkowo drogowcy ostrzegają [przed mgłą, która występuje na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, a także podkarpackiego i dolnośląskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W dzień na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie duże i tam możliwe opady mżawki. Po południu na zachodzie i północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 2 st. C na północnym wschodzie, około 8 st. C w centrum, do 11 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach dość silny i porywisty, w Sudetach w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.