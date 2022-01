GDDKiA ostrzega przed opadami, mgłą i śliską nawierzchnią utrudniającą jazdę

Lokalnie śliska nawierzchnia występuje w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim; z kolei opady występują obecnie na przeważającym obszarze kraju - ostrzegła w niedzielę wieczorem GDDKiA. Na terenie województwa małopolskiego występuje mgła.

Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 112 pojazdów do zimowego utrzymania.

Jak podała GDDKiA, pogoda ma wpływ na warunki jazdy w niektórych regionach kraju.

Lokalnie ślisko jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz w województwie podlaskim na dk 8 - odc. Korycin - Augustów oraz Suwałki - granica państwa, dk 65 - odc. Mońki - granica woj. warmińsko-mazurskiego, dk 16 - odc. Augustów - granica państwa, oraz na dk 61 - odc. Grajewo - Rajgród.

Opady śniegu występują na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zaś opady śniegu z deszczem na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Przelotne opady deszczu występują na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Mgła występuje na terenie województwa małopolskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Według dyrekcji, w nocy będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, możliwe są też opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -3 st. C miejscami na wschodzie, do 2 st. C w centrum i 4 st. C na zachodzie oraz miejscami około 6 st. C w rejonach podgórskich Karpat.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem wzmagający się do dość silnego, w całym kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w górach do 60 km/h.