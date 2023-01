GDDKiA ostrzega przed śliską nawierzchnią, mgłą i opadami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła w sobotę wieczorem przed śliską nawierzchnią, opadami śniegu i śniegu z deszczem oraz deszczu, a także przed mżawką i mgłą, które mogą utrudniać jazdę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na ich sieci pracuje 375 pojazdów do zimowego utrzymania. Dodała, że warunki pogodowe wpływają na przejezdność na znacznym obszarze kraju.

Śliska nawierzchnia występuje w województwie opolskim na dk 40 (odc. Głogówek - Głuchołazy) i dk 41 (odc. Wierzbięcice - gr. państwa). Opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie województwa: śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Mżawka występuje w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, podkarpackim, mazowieckim i dolnośląskim. Z kolei mgła może utrudniać jazdę w województwie małopolskim i lubelskim, zaś opady deszczu w województwie opolskim.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Dyrekcja poinformowała ponadto, że w nocy w kraju będzie zachmurzenie duże, na południowym zachodzie z większymi przejaśnieniami, a wysoko w górach z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie również deszczu lub mżawki, okresami marznących powodujących gołoledź. Lokalnie drogi i chodniki śliskie. Temperatura minimalna od minus 7 st.C. lokalnie na północnym wschodzie i Podhalu, ok. minus 4 st.C. w centrum, do 1 st.C. nad morzem; w obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury do minus 11 st.C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.