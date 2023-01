GDDKiA ostrzega przed śliskimi drogami oraz opadami śniegu i mżawki

W poniedziałek wieczorem GDDKiA ostrzega kierowców przed lokalną śliskością, opadami śniegu i śniegu z deszczem oraz mżawką, które mogą utrudnić jazdę. Na drogach krajowych pracuje ponad 460 pojazdów do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 463 pojazdy do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że lokalna śliskość występuje w południowej części województwa dolnośląskiego oraz w południowej i środkowej części województwa podkarpackiego na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Przeworsk a węzłem Rzeszów Wschód, na dk 19 odc. Miejsce Piastowe - Rzeszów, dk 28 odc. Przemyśl - Sanok oraz na S19 odc. Rzeszów - granica województwa.

Drogowcy ostrzegają też przez opadami śniegu, śniegu z deszczem, które występują w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim i dolnośląskim.

Z kolei mżawki należy się spodziewać w woj. podlaskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim oraz mazowieckim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W nocy w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad morzem i lokalnie na zachodzie kraju także deszczu. Miejscami drogi i chodniki śliskie. W rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do około 10 cm, w Tatrach o 15 cm. Temperatura minimalna od -2 st. C do 1 st. C, nad morzem do 3 st. C, w dolinach górskich od -6 st. C do -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje śnieżne, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 140 km/h, w Tatrach do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.