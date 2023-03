GDDKiA ostrzega przed zimowymi utrudnieniami na drogach

Błoto pośniegowe, opady śniegu, śniegu z deszczem, deszczu lub mżawki oraz mgły mogą utrudniać jazdę kierowcom - podała w piątek po południu GDDKiA. Poinformowała też, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne i pracuje na nich 626 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że błoto pośniegowe występuje w północno-wschodniej części kraju na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na dk 65 na odc. gr. państwa - Grajewo, na dk 16 na odc. Orzysz - gr. państwa, na dk 63 na odc. Orzysz - gr. województwa podlaskiego, na dk 58 na odc. Ruciane Nida - gr. województwa podlaskiego. Podobnych warunków pogodowych należy się spodziewać również w województwie podlaskim na dk 8 na odc. Raczki - Białystok.

Z kolei opady śniegu bądź śniegu z deszczem występują na terenie województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Przelotne opady deszczu bądź mżawka występują na terenie województw: podlaskiego, kujawsko - pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego.

Natomiast mgła występuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

GDDKiA podała, że po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże, a na południu i południowym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Na południu kraju należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a miejscami burz. W pasie środkowej Polski (od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Mazowsze i Podlasie) okresami wystąpią opady deszczu, na północy kraju deszczu ze śniegiem i śniegu, a lokalnie także marznącego deszczu powodującego gołoledź. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej wynosi do 5 cm miejscami na północny kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie i 0 st. C na Pomorzu, około 10 st. C w centrum do 17 st. C, 20 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych, tylko na północy kraju wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną do 130 km/h i na Przedgórzu Sudeckim oraz w Karpatach do 65 km/h.