GDDKiA ostrzegła kierowców przed mgłą i opadami śniegu i śniegu z deszczem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła we wtorek kierowców przed mgłą i opadami śniegu i śniegu z deszczem i zaapelowała o ostrożną jazdę.

GDDKiA poinformowała we wtorek rano, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na sieci dróg w jej zarządzie pracują 353 pojazdy do zimowego utrzymania. Dyrekcja przekazała, że warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w znacznej części kraju.

Opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W całym kraju natomiast, z wyjątkiem województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego jazdę utrudnia mgła.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Dyrekcja przekazała również, że w dzień w kraju występować będzie zachmurzenie całkowite i duże, na północy miejscami większe przejaśnienia, górach oraz w wyżej położonych dolinach górskich zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na wschodzie, w centrum i na południu słabe opady mżawki, deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Rano miejscami na północnym wschodzie oraz południu opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Początkowo gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 0 do 4 st. C, na północy i w kotlinach górskich lokalnie około -1 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni; na Pomorzu słaby, zmienny, jedynie miejscami nad morzem słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 55 km/h, wschodni i północno-wschodni.