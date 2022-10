GDDKiA: po wypadku zablokowana dk 17 na odcinku Piaski – Krasnystaw (woj. lubelskie)

Zablokowana jest droga krajowa nr 17 w miejscowości Fajsławice (woj. lubelskie), na odcinku Piaski – Krasnystaw. We wtorek po godzinie 21.30 doszło tam do wypadku, w którym dwie osoby zostały ranne - wynika z informacji GDDKiA. Utrudnienie potrwa do odwołania. Wprowadzono objazd.

"Utrudnienie na dk 17 odcinek Piaski - Krasnystaw w m. Fajsławice km 122+000 (woj. lubelskie). Doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z osobowym, dwie osoby zostały ranne, droga zablokowana" - poinformowała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie.

Utrudnienie powstało o godzinie 21.30 i potrwa do odwołania. "Wprowadzono objazd przez: DK 17 m. Fajsławice - DW 838 - DK 12 - S12s/S17 węzeł Piaski Wschód" - podano.