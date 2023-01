GDDKiA: przejezdne wszystkie drogi krajowe, mgły w prawie całym kraju

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, w prawie całej Polsce występują zaś mgły, a w woj. warmińsko-mazurskim dodatkowo deszcz - poinformowała w niedzielę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apelując do kierowców o ostrożną jazdę.

GDDKiA dodała, że "na sieci dróg krajowych pracuje 121 pojazdów do zimowego utrzymania".

"Warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w następujących rejonach kraju: lokalnie mgła występuje na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego. Z kolei deszcz występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" - podano w komunikacie GDDKiA i zaapelowano do kierowców o ostrożną jazdę.

W niedzielę w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie kraju miejscami również rozpogodzenia. Miejscami na północy i południowym wschodzie słabe opady deszczu, a początkowo na krańcu północno-wschodnim możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od -1 st. C. na Suwalszczyźnie, około 6 st. C. w centrum, do 10 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej i miejscami w obszarach podgórskich w porywach do około 55 km/h, po południu lub wieczorem miejscami na Podkarpaciu do 75 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h, w Sudetach do 60 km/h.