GDDKiA: przelotne opady deszczu lub mżawki mogą utrudnić jazdę kierowcom

Przelotne opady deszczu bądź mżawki mogą utrudnić jazdę kierowcom - ostrzegła we wtorek po południu GDDKiA. Poinformowała też, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że na sieci dróg krajowych pracują 34 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania.

Jazdę mogą utrudnić kierowcom przelotne opady deszczu lub mżawki występujące na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego.

Jak przekazała GDDKiA po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i południu z rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C do 7 st. C, w rejonach podgórskich od 0 st. C do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami dość silny, na południu lokalnie porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 70 km/h, a lokalnie można spodziewać się zawiei i zamieci śnieżnych.