GDDKiA: przelotne opady śniegu lub mżawki mogą utrudniać jazdę kierowcom

Przelotne opady deszczu bądź mżawki mogą utrudnić jazdę kierowcom - ostrzegła w poniedziałek po południu GDDKiA. Poinformowała jednocześnie, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na sieci dróg krajowych pracuje 101 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.

Jazdę mogą utrudnić kierowcom przelotne opady deszczu lub mżawki występujące na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Jak podała GDDKiA, w nocy będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym zachodzie. Miejscami wystąpią opady deszczu, na wschodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Z kolei w rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. W Bieszczadach należy się spodziewać przyrostu pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a w Tatrach o 10 cm.

Lokalnie na południowym zachodzie możliwe są też mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 0 st. C. do 4 st. C, miejscami na południu spadek temperatury wyniesie -2 st. C, a w rejonach podgórskich do -3 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h, w Karkonoszach do 100 km/h, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.