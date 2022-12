GDDKiA: ślisko na drogach, śnieg nie przestaje padać

Na drogach w całym kraju panują ciężkie warunki. Jest ślisko, cały czas pada śnieg, występuje też mgła. Na drogi wyjechało prawie 2 tys. pojazdów zimowego utrzymania.

Na drogach pracują 1962 pojazdy do zimowego utrzymania, które starają się aby drogi były cały czas przejezdne.

Błoto pośniegowe zalega na drogach w południowej części województwa podlaskiego oraz na dk 61 odc. Grajewo - Augustów; świętokrzyskiego na dk 9 odc. Ostrowiec Świętokrzyski - gr. woj. mazowieckiego i na dk 42 odc. Ruda Maleniecka - Rudnik; w północnej części małopolskiego z wyłączeniem A4 oraz na dk 44 odc. Kraków - gr. woj. śląskiego i na dk 52 odc. Głogoczów - gr. woj. śląskiego oraz w północnej części lubelskiego.

Warunki takie są też w województwie łódzkim na dk 92 odc. Kutno - Łowicz, na S14 obwodnica Pabianic, na S8 odc. Łask - Rzgów i na dk 83, dk 12 Sieradz - gr. woj. wielkopolskiego; warmińsko-mazurskim na dk 59 odc. Mrągowo -Stare Kiełbonki oraz w centralnej części opolskiego z wyłączeniem A4. Błoto pośniegowe utrudnia jazdę również w województwie wielkopolskim na dk 36 odc. Ostrów Wielkopolski - Rawicz; centrum jak i południowej części mazowieckiego oraz na dk 60 odc. Płock - gr woj. łódzkiego, na dk 61 odc. Pułtusk - gr. woj. podlaskiego i dk 53 odc. Ostrołęka - gr. woj. warmińsko-mazurskiego oraz śląskim na dk 44 odc. Gliwice - gr. woj. małopolskiego i na S1 odc. Mysłowice - Dąbrowa Górnicza.

Z kolei śnieg i śnieg z deszczem pada na terenie całego kraju z wyłączeniem województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.

Mgła utrudnia życie kierowcom na terenie województwa zachodniopomorskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na zachodzie i północy większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu. W południowo-wschodniej połowie kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm do 10 cm. Na Podlasiu i Polesiu Lubelskim opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym i wówczas możliwe jest ograniczenie widzialności do 500 m. Na południowym wschodzie prognozowany jest także deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie do około 10 mm. Rano na północy i zachodzie możliwe jeszcze marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -7 st.C na Suwalszczyźnie, około -3 st. C w centrum, do 3 st.C na Podkarpaciu. Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich przez północne stopniowo skręcający na zachodnie. W Tatrach porywy wiatru do 75 km/h. W górach oraz miejscami na wschodzie zawieje i zamiecie śnieżne.