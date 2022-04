GDDKiA: śnieg i deszcz utrudniają jazdę w całym kraju

Opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu mogą utrudniać jazdę kierowcom w całej Polsce. Wszystkie drogi krajowe są jednak przejezdne – poinformowała GDDKiA we wtorek rano.

Na opady śniegu i śniegu z deszczem muszą przygotować się kierowcy wybierający się w trasę w woj. podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, mazowieckim i dolnośląskim.

Opady deszczu i deszczu przelotnego występują na obszarze całego kraju.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 63 pojazdy do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że w ciągu dnia będzie się utrzymywało zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w górach. Na północnym wschodzie możliwe burze.

Prognozowana wysokość opadów około 10 mm w zachodnich Sudetach. Spodziewany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 3 cm do 7 cm w górach.

Temperatura maksymalna od 4 st. C do 9 st. C, lokalnie na południowym zachodzie około 10 st. C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem i gdzieniegdzie na północy porywy wiatru do 70 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h i w górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.