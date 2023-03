GDDKiA: śnieg i śnieg z deszczem na północy i wschodzie, deszcz w pozostałej części kraju

Śnieg i śnieg z deszczem na północy i wschodzie, deszcz w pozostałej części kraju mogą utrudnić jazdę kierowcom – ostrzegła GDDKiA w piątek w wieczornym komunikacie. Zapewniła, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Opady śniegu bądź śniegu z deszczem występują na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Błoto pośniegowe zalega na dk 51 na odcinku od granicy państwa do Dobrego Miasta w woj. warmińsko-mazurskim.

Natomiast przelotne opady deszczu bądź mżawki są w Podlaskiem, Kujawsko-Pomorskiem, Śląskiem, Świętokrzyskiem, Małopolskiem, Lubelskiem, Łódzkiem, Warmińsko-Mazurskiem, Wielkopolskiem, Podkarpackiem, Zachodniopomorskiem, Dolnośląskiem i Lubuskiem.

Mgły ograniczają widzialność na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniła, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 98 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że w nocy będzie zachmurzenie duże, na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami, a początkowo nawet z rozpogodzeniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy kraju oraz w górach opady śniegu. Na południowym wschodzie miejscami burze z opadami deszczu do 20 mm. Na Pomorzu okresami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tu lokalnie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Temperatura minimalna od -2 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie, około 0 st. C na zachodzie w rejonach podgórskich, do około 6 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny i porywisty, nad ranem na południowym zachodzie w porywach do około 80 km/h, południowy, na zachodzie kraju w ciągu nocy skręcający na zachodni i północno zachodni, na Pomorzu na północny. W Sudetach porywy wiatru do 130 km/h, na Przedgórzu Sudeckim i w Karpatach do 90 km/h. Miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.