GDDKiA: śnieg, mżawka i śliskie drogi utrudniają jazdę kierowcom

Śnieg, mżawka, błoto pośniegowe utrudniają jazdę kierowcom. Jednak wszystkie drogi krajowe są przejezdne – poinformowała w poniedziałek GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła przed trudnymi warunkami na drogach. Lokalna śliskość występuje w woj. mazowieckim na dk 92 na odc. Zakręt - Kałuszyn, natomiast w warmińsko-mazurskim na: dk 16 na odc. Orzysz - Ełk, dk 58 na odc. Ruciane-Nida - Biała Piska, na dk 63 na odc. Orzysz - granica województwa.

Błoto pośniegowe zalega w woj. dolnośląskim na dk 33 na odc. Kłodzko - Boboszów.

Opady mżawki występują w woj. kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

Padający śnieg z deszczem utrudnia jazdę na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Natomiast mgły występują województwach: śląskim, pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a pracują na nich w sumie 263 pojazdy do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że w ciągu dnia na południowym wschodzie będzie małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie całkowite.

Na północnym wschodzie spodziewane są opady śniegu przechodzące w centrum w opady deszczu ze śniegiem i deszczu lub mżawki, gdzieniegdzie w pasie od Dolnego Śląska po zachodnie Mazury marznące i powodujące gołoledź; na zachodzie opady deszczu lub mżawki.

Miejscami wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna na wschodzie i południu od -6 stopni C do 0, ale w rejonach podgórskich Karpat miejscami około -8 stopni C; na zachodzie i w centrum kraju temperatura maksymalna od 1 do 6 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.