GDDKiA: śnieg na drogach w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim

Padający śnieg może utrudnić jazdę na drogach w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim – ostrzegła w środę rano GDDKiA. Zapewniła w komunikacie opublikowanym w środę rano, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach woj. małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Jazdę może utrudnić padający śnieg. Natomiast mgła może utrudniać widoczność w kujawsko-pomorskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 256 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy, słabe opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem.

Rano gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, mgła może osadzać szadź. Temperatura maksymalna na wschodzie i w rejonach podgórskich od -6 stopni C do -2 stopni C, na pozostałym obszarze od -1 stopnia C do 3 stopni C.

Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i tam po południu porywisty, z kierunków zachodnich.