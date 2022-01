GDDKiA: śnieg na północnym wschodzie, Mazowszu i Dolnym Śląsku; drogi przejezdne

Śnieg utrudnia jazdę na północnym wschodzie, Mazowszu i Dolnym Śląsku. Wszystkie drogi są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 386 pojazdów do zimowego utrzymania – poinformowała w środę GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Opady śniegu występują na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

Mżawka może utrudniać warunki jazdy w woj. łódzkim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim.

Lokalna śliskość występuje na drogach warmińsko-mazurskiego, we wschodniej części województwa podlaskiego na: dk S61/61 na odc. Łomża - Augustów, dk 8 na odc. Augustów - Moczydły. Ślisko jest również na Mazowszu: na dk 61 na odc. Serock - Ostrołęka, dk 53 na odc. Ostrołęka - Myszyniec. Natomiast w woj. podkarpackim na dk 84 na odc. Olszanica - Krościenko.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Informuje, że po południu będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, na północy także całkowite. Miejscami słabe opady śniegu lub mżawki, rano także marznącej i powodującej gołoledź. Na północnym zachodzie wieczorem opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na południu do 5 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około -2.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru wieczorem na Podkarpaciu do 60 km/h, nad morzem i w Sudetach do 65 km/h oraz do 70 km/h w Karpatach.