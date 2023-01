GDDKiA: trudne warunki na wielu drogach kraju

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. W wielu województwach drogi są śliskie drogi, występuje błoto pośniegowe, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i mżawki oraz mgła. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 358 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że na śliskie drogi i błoto pośniegowe muszą uważać kierowcy na terenie województwa podkarpackiego na dk 77 na odc. Nowa Sarzyna - Jarosław, na dk 94 na odc. Mirocin - Munina, na dk 28 na odc. Rymanów - Krasiczyn oraz na dk 84 na odc. Sanok do granicy państwa.

Podobne warunku na drogach panują w województwie małopolskim oraz w południowej części województwa lubelskiego na dk 74 na odc. Frampol - Miaczyn i w województwie śląskim na dk 81 na odc. Drogomyśl - Skoczów.

Z kolei opady deszczu i mżawki występują na terenie województwa podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego, a opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie województwa podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego.

Mgła występuje na terenie województwa pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Jak przekazała GDDKiA po południu i wieczorem na Wybrzeżu, Pomorzu oraz krańcach zachodnich zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a w pozostałej części kraju zachmurzenie na ogół duże. Miejscami, głównie na południu i wschodzie wystąpią opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a na Podlasiu także opadów deszczu. Na południu kraju należy spodziewać się opadów okresami intensywnych. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi od 10 do 15 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Pomorzu, w rejonach podgórskich Karpat do 3 st. C na Dolnym Śląsku i nad morzem. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, a na północnym zachodzie umiarkowany, południowy.