GDDKiA: wszystkie drogi krajowe przejezdne

We wtorek rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne; pracuje na nich 28 pojazdów do zimowego utrzymania dróg - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 28 pojazdów do zimowego utrzymania. GDDKiA wskazała, że występujące warunki pogodowe na terenie kraju nie mają wpływu na przejezdność. Jednocześnie zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę.

We wtorek będzie słonecznie. Temperatura maksymalna od 11 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 15 st. C na przeważającym obszarze, do 17 st. C na zachodzie; chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej około 8 st. C. Wiatr słaby, gdzieniegdzie umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty, na ogół z kierunków wschodnich i południowych. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.