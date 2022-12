GDDKiA: wszystkie drogi krajowe przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 1 tys. 251 pojazdów zimowego utrzymania - poinformowała w niedzielę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA ostrzega przed opadami śniegu i apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

GDDKiA ostrzega przed opadami śniegu, które występują w województwie: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, mazowieckim oraz dolnośląskim.

Drogowcy poinformowali, że błoto pośniegowe występuje na drogach w województwie podkarpackim, lubelskim, oraz południowej części śląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego w rejonie Skarżyska-Kamiennej.

Z kolei w woj. zachodniopomorskim jazdę kierowcom mogą utrudniać mgły.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w tych rejonach.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Opady śniegu, na wschodzie i południu kraju okresami intensywne. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu o 10 cm do 15 cm. W opadach śniegu widzialność będzie spadać do 500 m.

Temperatura maksymalna od -5 st. C na Warmii i w rejonach podgórskich Karpat do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim i 3 st. C miejscami na wybrzeżu. Wiatr na zachodzie kraju słaby i umiarkowany, poza tym umiarkowany i dość silny, porywisty, na wschodzie kraju w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy do 55 km/h. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.