GDDKiA: wszystkie drogi krajowe przejezdne, pracuje 20 pojazdów utrzymania dróg

W niedzielę wieczorem wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje 20 pojazdów zimowego utrzymania dróg - poinformowała PAP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność na terenie województwa małopolskiego, gdzie występują mgły - podała GDDKiA. Dyrekcja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie tym rejonie.

GDDKiA przypomniała, że prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek przewiduje, że nadal będzie pogodnie, jedynie na wschodnim wybrzeżu w drugiej połowie nocy zachmurzenie ma być duże.

"Temperatura minimalna od minus 6 stopni Celsjusza miejscami na południu, około minus 3 st. w centrum, do 2 st. na północnym zachodzie; lokalnie w kotlinach Podhala spadek temperatury do minus czternastu st. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach na zachodzie do 55 km/h, południowy" - podała GDDKiA.

"W obszarach podgórskich Sudetów porywy wiatru do około 65 km/h, na szczytach Sudetów do 70 km/h, w Bieszczadach do 75 km/h" - ostrzegła.