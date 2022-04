GDDKiA: wszystkie drogi krajowe przejezdne; pracuje 525 pojazdów zimowego utrzymania

W niedzielę rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 525 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Jak poinformowano w komunikacie, że błoto pośniegowe występuje na terenie województwa: małopolskiego (w południowej części województwa), podkarpackiego na drodze krajowej 28 na odcinku Sanok - Przemyśl i na drodze krajowej 84 na odcinku Sanok - Krościenko.

Opady śniegu, śniegu z deszczem występują w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, podkarpackim.

GDDKiA przypomina, że w niedzielę w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przewidziano opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na północnym zachodzie również deszczu. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Karpat o 8 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. C. na południowym wschodzie, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich od -3 st. C. do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Porywy wiatru w Sudetach do 55 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.