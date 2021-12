GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne;

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 11 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w niedzielę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Deszcz i mżawka utrudniają kierowcom jazdę niemal w całym kraju.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie tam gdzie może wystąpić lokalna śliskość, opady deszczu i śniegu.

Z informacji przesłanych przez GDDKiA wynika, że lokalna śliskość występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na drodze krajowej 58 odc. Ruciane-Nida - Świdry, dk 63 odc. Pisz - granica województwa, oraz na terenie województwa podlaskiego na dk 63 odc. Wincenta - Kisielnica.

Z kolei opady deszczu, mżawki występują na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa pomorskiego, a opady śniegu, śniegu z deszczem występują na terenie województwa podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jak informuje GDDKiA po południu i wieczorem może wystąpić zachmurzenie duże z postępującymi z północy na południe większymi przejaśnieniami, a na północy też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Na północnym wschodzie miejscami możliwe burze.

Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 5 cm do 8 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia C. do 6 stopni C., tylko na zachodzie około 7 stopni C. Wiatr umiarkowany, okresami na północy dość silny, nad morzem okresami silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 65 km/h, na Pomorzu Wschodnim do 70 km/h, w Karpatach do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W górach okresami zawieje i zamiecie śnieżne.